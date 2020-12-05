«Торпедо» проиграло «Велесу» и упустило шанс обойти «Крылья»
«Торпедо» уступило «Велесу» в 26-м туре Олимп-ФНЛ — 0:1. Команда Сергея Игнашевича завершила тур с 54 очками на четвертом месте, упустив шанс вернуться на вторую строчку. На 1 очко больше у «Оренбурга», на 2 — у «Крыльев Советов». Лидирует «Нижний Новгород», у которого 58 очков.
В другой встрече «Факел» и «Чайка» сыграли вничью — 1:1.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
26-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (0:0)
Голы: Разборов, 69 (1:0). Савичев, 89 — с пенальти (1:1).
«Факел»: Саутин, Пейчинович, Брызгалов, Смирнов, Мастерной, Акбашев, Никитин, Дмитриев, Замалиев, Максимов (Петрусев, 73), Разборов.
«Чайка»: Филиппов, Пискунов, Хайруллов, Хозин, Глушков (Чочиев, 56), Безденежных (Володкин, 76), Карташов, Савичев, Леонтьев (Алейников, 64), Умаев (Хохлачев, 68), Кулишев.
Предупреждения: Глушков, 16. Брызгалов, 37. Акбашев, 46. Дмитриев, 48. Пискунов, 83.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
5 декабря. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Торпедо» (Москва) — «Велес» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Малания, 77 — с пенальти.
«Торпедо»: Конюхов, Евдокимов, Редькович, Самсонов, Берковский (Гордюшенко, 68), Кертанов (Шоркин, 55), Дворецков (Баланюк, 81), Магаль (Шустиков, 77), Нетфуллин, Адаев (Прошкин, 59), Калмыков.
«Велес»: Овчинников, Кахидзе (Вакулич, 56), Котов, Малания, Ботака-Иобома, Осипов, Максименко (Кирсанов, 88), Родионов (Алиев, 65), Фищенко, Галоян (Майга, 84), Баев (Стефанович, 72).
Предупреждения: Фищенко, 12. Редькович, 15. Алиев, 85.
Удаления: Редькович, 49. Шоркин, 83.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
5 декабря. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю