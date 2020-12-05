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«Торпедо» проиграло «Велесу» и упустило шанс обойти «Крылья»

18:05
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«Торпедо» уступило «Велесу» в 26-м туре Олимп-ФНЛ — 0:1. Команда Сергея Игнашевича завершила тур с 54 очками на четвертом месте, упустив шанс вернуться на вторую строчку. На 1 очко больше у «Оренбурга», на 2 — у «Крыльев Советов». Лидирует «Нижний Новгород», у которого 58 очков.

В другой встрече «Факел» и «Чайка» сыграли вничью — 1:1.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (0:0)

Голы: Разборов, 69 (1:0). Савичев, 89 — с пенальти (1:1).

«Факел»: Саутин, Пейчинович, Брызгалов, Смирнов, Мастерной, Акбашев, Никитин, Дмитриев, Замалиев, Максимов (Петрусев, 73), Разборов.

«Чайка»: Филиппов, Пискунов, Хайруллов, Хозин, Глушков (Чочиев, 56), Безденежных (Володкин, 76), Карташов, Савичев, Леонтьев (Алейников, 64), Умаев (Хохлачев, 68), Кулишев.

Предупреждения: Глушков, 16. Брызгалов, 37. Акбашев, 46. Дмитриев, 48. Пискунов, 83.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

5 декабря. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Торпедо» (Москва) — «Велес» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Малания, 77 — с пенальти.

«Торпедо»: Конюхов, Евдокимов, Редькович, Самсонов, Берковский (Гордюшенко, 68), Кертанов (Шоркин, 55), Дворецков (Баланюк, 81), Магаль (Шустиков, 77), Нетфуллин, Адаев (Прошкин, 59), Калмыков.

«Велес»: Овчинников, Кахидзе (Вакулич, 56), Котов, Малания, Ботака-Иобома, Осипов, Максименко (Кирсанов, 88), Родионов (Алиев, 65), Фищенко, Галоян (Майга, 84), Баев (Стефанович, 72).

Предупреждения: Фищенко, 12. Редькович, 15. Алиев, 85.

Удаления: Редькович, 49. Шоркин, 83.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

5 декабря. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Дополнительная информация:

sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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