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«Торпедо» в суд не пойдет». Авдеев — о досрочном завершении ФНЛ

14:25
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Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» поделился мнением о досрочном завершении сезона ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Москвичи стали четвертыми, а «Чертаново» уступило «Химками» лишь по дополнительным показателям. Подмосковная команда вышла в РПЛ, но может не принять участие в турнире из-за финансовых проблем.

— Решение по завершению ФНЛ несправедливое. Ну даже пенальти назначают несправедливо. Нам в матче с «Балтикой» так поставили в Калининграде. А тут нет регламента. И любое решение было бы несправедливым. Но мы должны построить команду. А не искать справедливости. В этом и есть настоящий футбол

Мы в суд не пойдем, как в Голландии. Задача этого сезона была — закрепиться в ФНЛ. Мы отыграли очень достойно в общем. (Евгений Белоусов)

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