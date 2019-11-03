«Торпедо» в Москве обыграло «СКА-Хабаровск»
В матче 21-го тура первенства в Олимп — ФНЛ московское «Торпедо» дома обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. Столичная команда лидирует в турнире, имея 50 очков и отрыв в четыре очка от «Химок».
Олимп — ФНЛ
21-й тур
«Торпедо» (Москва) — «СКА-Хабаровск» — 2:1 (1:0)
Голы: Божин, 45+1 (1:0). Сергеев, 53 (2:0). Гаджимурадов, 63 (2:1).
«Торпедо»: Кеняйкин, Шустиков, Самсонов, Шоркин, Божин, Галоян (Елисеев, 67), Магаль, Лях (Шишкин, 73), Рязанцев, Сергеев (Татаринов, 90), Лебеденко (Калугин, 77).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Матвийчук, Мищенко, Эльмурзаев, Зайцев, Квеквескири, Гаджимурадов, Сато (Кацаев, 46. Оанча, 78), Малеев (Кузьмичев, 64), Камилов, Брагин (Базелюк, 46).
Предупреждения: Шоркин, 31. Рязанцев, 49. Мищенко, 60. Эльмурзаев, 60. Лебеденко, 69. Гаджимурадов, 70. Елисеев, 85.
Удаление: Гаджимурадов, 90.
Судья: Кошко (Белореченск).
3 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/