«Торпедо» уступило «Армавиру» и продлило серию без побед до трех матчей

«Торпедо» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ на выезде уступило «Армавиру» со счетом 1:2.

Московский клуб продлил безвыигрышную серию до трех матчей, однако с 51 очком остался на первом месте в турнирной таблице. «Армавир» с 27 очками поднялся на 12-ю строчку.

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Армавир» — «Торпедо» (Москва) — 2:1 (1:1)

Голы: Абдул Гафар, 34 (1:0). Лях, 42 (1:1). Лусикян, 79 (2:1).

«Армавир»: Матюша, Концедалов, Тен, Хайруллов, Тучевич, Безлихотнов (Лусикян, 55), Поляков, Думбья, Гурфов, Абдул Гафар (Калмыков, 59), Иванченко.

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Самсонов (Татаринов, 86), Шоркин, Шишкин, Божин, Багаев, Лях, Галоян (Магаль, 69), Самошников, Сергеев (Максимов, 61), Лебеденко.

Предупреждения: Божин, 10. Лусикян, 79. Магаль, 85.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

17 ноября. Армавир. Стадион «Юность».