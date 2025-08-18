«Торпедо» и «Урал» встретятся в матче 5-го тура первой лиги в понедельник, 18 августа. Игра будет проходить на «Арене Химки», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Торпедо» — «Урал» в 5-м туре первой лиги 18 августа

С ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Урал» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 5-й тур.

18 августа, 19:30. Арена Химки (Химки)

В прямом эфире матч покажут группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«Торпедо» набрало одно очко в первых четырех турах первой лиги, а «Урал» — 12.