«Торпедо» победило «Урал» в первом матче после отставки Кононова

«Торпедо» дома обыграло «Урал» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 50-й минуте забил полузащитник Кирилл Данилин. Хавбек отметился прямым ударом с углового.

«Торпедо» одержало победу в первом матче после отставки Олега Кононова 15 августа. Московский клуб набрал 4 очка и занимает 13-е место в таблице первой лиги.

«Урал» потерпел первое поражение в сезоне — 12 очков и вторая строчка.