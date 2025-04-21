«Торпедо» и «Урал» поделили очки в матче первой лиги
«Торпедо» дома сыграло вничью с «Уралом» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.
У хозяев на 19-й минуте гол забил Ейсон Гузман. Гости отыгрались на 62-й — отметился Юрий Железнов.
«Торпедо» набрало 52 очка и занимает второе место в таблице чемпионата. «Урал» продлил серию без поражений до шести матчей: три победы и три ничьих. Клуб из Екатеринбурга с 50 очками — на 4-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|18
|9
|2
|45-15
|63
|
2
|Торпедо
|29
|13
|13
|3
|43-22
|52
|
3
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
4
|Урал
|29
|13
|11
|5
|39-27
|50
|
5
|Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|29
|12
|8
|9
|35-35
|44
|
7
|Родина
|29
|10
|11
|8
|31-25
|41
|
8
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
9
|Енисей
|29
|11
|6
|12
|28-31
|39
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
12
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
13
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
14
|КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|10:00
|
Енисей – Чайка
|0 : 0
|19.04
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|0 : 0
|20.04
|17:00
|
Ротор – Тюмень
|2 : 1
|20.04
|17:00
|
Сочи – Алания
|4 : 0
|20.04
|17:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|20.04
|18:00
|
Балтика – Сокол
|1 : 1
|20.04
|19:30
|
Родина – Уфа
|2 : 0
|21.04
|19:00
|
Торпедо – Урал
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7
Новости