Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:55

«Торпедо» и «Урал» поделили очки в матче первой лиги

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ираклий Манелов (слева) и Мингиян Бевеев.
Фото ФК Торпедо (Москва)

«Торпедо» дома сыграло вничью с «Уралом» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев на 19-й минуте гол забил Ейсон Гузман. Гости отыгрались на 62-й — отметился Юрий Железнов.

«Торпедо» набрало 52 очка и занимает второе место в таблице чемпионата. «Урал» продлил серию без поражений до шести матчей: три победы и три ничьих. Клуб из Екатеринбурга с 50 очками — на 4-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
21 апреля, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
Урал
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
Читайте также
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
В Алматы умерли два участника полумарафона
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сочи»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Уфа»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Шинник»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торпедо» — «Урал»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 29 13 11 5 39-27 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 10:00
Енисей – Чайка
 0 : 0
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 2 : 1
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 0 : 0
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 2 : 1
20.04 17:00
Сочи – Алания
 4 : 0
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 1 : 1
20.04 19:30
Родина – Уфа
 2 : 0
21.04 19:00
Торпедо – Урал
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости