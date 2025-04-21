«Торпедо» и «Урал» поделили очки в матче первой лиги

«Торпедо» дома сыграло вничью с «Уралом» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев на 19-й минуте гол забил Ейсон Гузман. Гости отыгрались на 62-й — отметился Юрий Железнов.

«Торпедо» набрало 52 очка и занимает второе место в таблице чемпионата. «Урал» продлил серию без поражений до шести матчей: три победы и три ничьих. Клуб из Екатеринбурга с 50 очками — на 4-й строчке.