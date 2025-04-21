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Сегодня, 16:15

«Торпедо» — «Урал»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» сыграет с «Уралом» в Первой лиге 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олег Кононов, главный тренер ФК «Торпедо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Торпедо» сыграет с «Уралом» в 29-м туре Мелбет Первой лиги в понедельник, 21 апреля. Матч пройдет на «Арене Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
21 апреля, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Урал

По итогам 28-ти туров Первой лиги московская команда набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с 49 баллами располагается на пятой строчке чемпионата.

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
5
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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33 тур
34 тур
19.04 10:00
Енисей – Чайка
 0 : 0
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 2 : 1
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 0 : 0
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 2 : 1
20.04 17:00
Сочи – Алания
 4 : 0
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 1 : 1
20.04 19:30
Родина – Уфа
 2 : 0
21.04 19:00
Торпедо – Урал
 - : -
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ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
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