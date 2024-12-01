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Сегодня, 17:52

«Торпедо» победило «Тюмень»

Руслан Минаев
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«Торпедо» дома обыграло «Тюмень» в матче 21-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 33-й минуте забил Игорь Горбунов.

«Торпедо» продлило серию без поражений до 21 матча — 11 побед и 10 ничьих. Московский клуб с 43 очками занимает второе место в таблице чемпионата. «Тюмень» с 12 очками — на последней строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
01 дек, 16:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
1:0
Тюмень

ФК Торпедо (Москва)
ФК Тюмень
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«Сочи» обыграл КАМАЗ благодаря голам Мелешина и Кравцова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
4
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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29.11 20:00
Балтика – Алания
 3 : 0
30.11 10:00
Енисей – Арсенал
 2 : 0
30.11 13:00
Сокол – СКА-Хаб.
 0 : 1
30.11 14:00
Черноморец – Уфа
 2 : 1
1.12 14:00
Чайка – Урал
 1 : 1
1.12 15:00
Ротор – Шинник
 1 : 1
1.12 15:00
Сочи – КАМАЗ
 2 : 0
1.12 16:00
Торпедо – Тюмень
 1 : 0
1.12 19:30
Родина – Нефтехимик
 - : -
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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