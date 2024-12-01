«Торпедо» победило «Тюмень»
«Торпедо» дома обыграло «Тюмень» в матче 21-го тура первой лиги — 1:0.
Гол на 33-й минуте забил Игорь Горбунов.
«Торпедо» продлило серию без поражений до 21 матча — 11 побед и 10 ничьих. Московский клуб с 43 очками занимает второе место в таблице чемпионата. «Тюмень» с 12 очками — на последней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
4
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.11
|20:00
|
Балтика – Алания
|3 : 0
|30.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|2 : 0
|30.11
|13:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|0 : 1
|30.11
|14:00
|
Черноморец – Уфа
|2 : 1
|1.12
|14:00
|
Чайка – Урал
|1 : 1
|1.12
|15:00
|
Ротор – Шинник
|1 : 1
|1.12
|15:00
|
Сочи – КАМАЗ
|2 : 0
|1.12
|16:00
|
Торпедо – Тюмень
|1 : 0
|1.12
|19:30
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5
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