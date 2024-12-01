«Торпедо» победило «Тюмень»

«Торпедо» дома обыграло «Тюмень» в матче 21-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 33-й минуте забил Игорь Горбунов.

«Торпедо» продлило серию без поражений до 21 матча — 11 побед и 10 ничьих. Московский клуб с 43 очками занимает второе место в таблице чемпионата. «Тюмень» с 12 очками — на последней строчке.