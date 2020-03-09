«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом», «Ротор» вышел в лидеры ФНЛ

Курский «Авангард» в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ сыграл вничью с «Торпедо» со счетом 2:2.

Москвичи упустили победу, ведя 2:0 в счете.

После этого матча «Торпедо» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Авангард» с 28 очками — на 13-й строчке.

В других матчах тура «Ротор» сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1) и вышел в лидеры турнирной таблицы с 53 очками, «Балтика» поделила очки с «Нижним Новгородом» (0:0).

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Авангард К» (Курск) — «Торпедо» (Москва) — 2:2 (0:2)

Голы: Руденко, 3 (0:1). Сергеев, 26 (0:2). Ковалев, 62 (1:2). Машуков, 64 (2:2).

«Авангард К» (Курск): Терешкин, Тикнизян, Тимошин, Войнов, Чиркин (Бреев, 74), Земсков, Ковалев, Калугин (Каюмов, 86), Машуков, Синяев (Тарасов, 55), Подоляк (Агеев, 61).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Шоркин, Кичин, Божин, Гордюшенко (Лях, 64), Нетфуллин, Магаль, Рязанцев, Адаев (Самсонов, 69), Сергеев (Лебеденко, 80), Руденко (Галоян, 65. Кертанов, 89).

Предупреждения: Войнов, 8. Божин, 31. Ковалев, 38. Подоляк, 49.

Судья: Жабченко (Краснодар).

9 марта. Курск. Стадион «Трудовые резервы».

«Ротор» (Волгоград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0)

Голы: Муллин, 31 (1:0). Уридия, 74 (1:1).

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Байрыев, Пискунов, Удалый, Денисов, Ткачук, Песегов (Макаров, 80), Алейник, Муллин, Николаев (Галаджан, 84), Микелтадзе.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Агапов, Канаев, Ширяев, Семенов, Шадрин, Уридия, Петров (Хубаев, 57), Акбашев (Галиулин, 61), Кленкин (Киреев, 90+2), Ситдиков.

Предупреждения: Петров, 53. Хубаев, 63. Канаев, 73. Алейник, 75. Пискунов, 77. Агапов, 85. Байрыев, 88. Микелтадзе, 88. Шадрин, 90+1.

Удаления: Канаев, 88. Микелтадзе, 90+2.

Судья: Амелин (Тула).

9 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

«Нижний Новгород» — «Балтика» (Калининград) — 0:0

«Нижний Новгород»: Смирнов, Темников, Хозин, Гоцук, Палиенко (Комолов, 81), Грулев (Алиев, 84), Сапета, Калинский, Щадин, Ставпец (Игнатович, 70), Обольский.

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Наилсон, Мещанинов, Альшин, Кузьмин (Причиненко, 76), Казаев, Кашчелан, Чочиев (Глушков, 79), Макарчук, Аллеф (Маркин, 70).

Предупреждения: Хозин, 12. Аллеф, 29. Сапета, 33. Казаев, 45+1. Мещанинов, 52. Гоцук, 68. Причиненко, 82. Латышонок, 90+3.

Судья: Шадыханов (Москва).

9 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».