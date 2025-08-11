«Торпедо» и «Спартак» Кострома сыграют в первой лиге 11 августа

«Торпедо» и «Спартак» Кострома сыграют в 4-м туре PARI первой лиги в понедельник, 11 августа. Матч в Подмосковье на «Арене Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.

11 августа, 19:00. Арена Химки (Химки)

«Торпедо» — «Спартак» Кострома: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Спартак» Кострома отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 3 туров первой лиги «Торпедо» занимает 15-е место с 1 очком, предыдущим соперником черно-белых был «СКА-Хабаровск» (0:1). У костромского «Спартака» — 4 очка и 10-я строчка, в предыдущем туре красно-белые сыграли вничью с «Нефтехимиком» (1:1).