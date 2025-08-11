Футбол
11 августа, 20:56

«Торпедо» дома проиграло костромскому «Спартаку»

Руслан Минаев
«Торпедо» уступило костромскому «Спартаку».
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» на своем поле уступило костромскому «Спартаку» в матче 4-го тура первой лиги — 0:1.

Гол на 41-й минуте забил Денис Жилмостных.

«Торпедо» потерпело 3 поражения в 4 матчах и с 1 очком занимает 16-е место в таблице чемпионата. «Спартак» набрал 7 очков и поднялся на 5-ю строчку.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
11 августа, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
0:1
Спартак Кс

Первая лига
ФК Спартак (Кострома)
ФК Торпедо (Москва)
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Анкль Бэнксий_

    Был один дебил - Субулька. Второй вылез - Вадик.))

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Пшёл вон, дебил!

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Дебил и урод, я с 1966 года болел за Настоящее Легендарное Торпедо, которого теперь нет, как не было и тебя, придурок, ты ещё не родился. Твой удел, урод, фанатеть за эрзац-торпедо-лужники, клоняру, которое ненавижу я. Понял, педо?! Ты - вечно в дурке!

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Ты раньше меня помрёшь, педо-педик!

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Я не болею за зенит и никогда не болел. Я с 1966 года болел за Настоящее Легендарное Торпедо, которого теперь нет, как не было и тебя, ты ещё не родился. Твой удел фанатеть за эрзац-торпедо-лужники, клоняру, которое ненавижу я. Понял, педо?!

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Пшёл вон, дебил!

    12.08.2025

  • Спринт

    Сапля в черепушке .. ты никогда и рядом не был со спортом и с футболом. Ни какого Торпедо ты не видел с тщедушного зачатия. С 5 класса 1967 года тренировался в школьной футбольной секции. С полуфинала кубка СССР 1969 года по футболу на трибуне ростовского стадиона матча СКА Р-Д - ЦСКА болельщик родного ЦСКА.

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Ты раньше меня помрёшь, педо-педик!

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Дебил и урод, я с 1966 года болел за Настоящее Легендарное Торпедо, которого теперь нет, как не было и тебя, придурок, ты ещё не родился. Твой удел, урод, фанатеть за эрзац-торпедо-лужники, клоняру, которое ненавижу я. Понял, педо?! Ты - вечно в дурке!

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Я не болею за зенит и никогда не болел. Я с 1966 года болел за Настоящее Легендарное Торпедо, которого теперь нет, как не было и тебя, ты ещё не родился. Твой удел фанатеть за эрзац-торпедо-лужники, клоняру, которое ненавижу я. Понял, педо?!

    12.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Дебил и урод, я с 1966 года болел за Настоящее Легендарное Торпедо, которого теперь нет, как не было и тебя, придурок, ты ещё не родился. Твой удел, урод, фанатеть за эрзац-торпедо-лужники, клоняру, которое ненавижу я. Понял, педо?!

    12.08.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Когда тебя, дуру паралик хватит?))

    12.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Следующий матч Торпедо с Уралом . Может поднатужаться

    12.08.2025

  • Спринт

    Некогда спортивня газетёка - это скопище дилетанских слухов от некомпетентных горе-спецуриков и таких же спецух. Некоторые примитивные болелы из массовочки считают это бульварное чтиво якобы "открытым источником" .. **

    12.08.2025

  • Спринт

    Самые позорные - тушинское посмещище российского футбола!

    12.08.2025

  • Спринт

    Какая якобы "мотивация"? Игрокам не платят зарп.плату, все пока играют за завтраки. Некая ФНЛ давно канула в Лету, играют в 1-й лиге первенства России. А контракты заключались под участие в РПЛ. Дай Бог "Торпедо" доиграть этот сезон, но вполне могут по ходу первенства сняться и обанкротиться, что бы не платить по всем долгам.

    12.08.2025

  • Kimi_

    Убили команду морально просто)) Выкинули из РПЛ, поставили туда вылетивших оттуда, вот и результат. Люди не железные, мотивация потеряна, посыпалась команда. Жаль, Торпедо. Пари НН, Оренбург, СочА, вот их обратно в лучшую лигу Мира ФНЛ.

    12.08.2025

  • Андрей

    Хорошая новость

    12.08.2025

  • Саша

    Нефутбольные личности заправляют в Торпедо. Поэтому от футболисток и тренерши результат не зависит. Результат в Торпедо больше зависит от денежных траншей в карман арбитров.

    12.08.2025

  • Андрей

    Пародия на футбол.

    12.08.2025

  • Rudrik31

    Просто от вопиющей несправедливости у Торпедо опустились руки, ноги и еще кое-какие части тела....)

    12.08.2025

  • Nikon Starasurov

    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 13-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

    12.08.2025

  • AleSSio87

    да действительно! а что такое ссаный "Бомженит"??? были никем, болтались как гавно в проруби между лигами, постоянно ныли и были ущербными... кинул им Газпром золотую руку помощи, поставил во главу спорта всю верхушку из субкультурной столицы, стал делать в спорте что угодно - фарм-клубы заводить, позволять играть в одной лиге и в одном чемпионате командам одного хозяина и спонсора, когда в Европе это нельзя даже клубам из разных стран в Еврокубках, понабрали венделлообезьян и всё равно обосрались в год своего столетия и стали ГЛАВНЫМ ПОЗОРОМ РОССИЙСКОГО СПОРТА... вот эти вот все славные моменты точно запомнятся в истории

    12.08.2025

  • Спринт

    Дундучёк сопливый, ты никогда не видел настоящего Торпедо, и можешь только свою дундучную ахинейку нести ..

    11.08.2025

  • Спринт

    Жаль, что команда московского Торпедо с отличной историей и великими игроками и тренерами превращается в безликую командешку. В времен Торпедо-барахолки, нет настоящего Торпедо..

    11.08.2025

  • Victorns

    Это не Торпедо, эта команда позорит имя великой команды. Переименовать этот балаган, чтобы память о настоящем Торпедо осталась в памяти.

    11.08.2025

  • Есть город на Неве

    все маскавабаццкие шлюшки - твари. кроме правадниц и осликов пидальных.

    11.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Маргинал, ты неинтересен со своим Сараем - Эрзац-Торпедо-Лужники. А Настоящего Легендарного Торпедо, как и Славного автозавода ЗИЛ, давно нет, оба канули в Великую Лету

    11.08.2025

  • LemieuxMario3

    А щас бы в вышке зажигали)))

    11.08.2025

  • Кудрявый мальчуган

    педо в фнл-2. писали уже? первым буду.

    11.08.2025

  • Chausov Alexey

    Великолепно!!! Вы свою карму обоср..ли навсегда. Ваше место в небытие, куда вы, надеюсь, и проследуете в кратчайшее время.

    11.08.2025

  • Chausov Alexey

    Ну и дурак ты, братец

    11.08.2025

  • sergsteed

    померли так нечего и воскресать.чище воздух.и так шлака полно.

    11.08.2025

  • Сергей Чернов

    Торпедо, здравствуй 2 лига.

    11.08.2025

  • Vlad Solopov

    СЭ заблокирует Юлию Васину. Какой-то ребенок ставит дизлайк. Спасибо!

    11.08.2025

  • elgatitto

    Только не убирайте, пожалуйста, Кононова! Подержите его до 2, а лучше - до 3 лиги!!

    11.08.2025

  • Vlad Solopov

    СЭ это СК России?

    11.08.2025

  • Mick Shelby

    Я Вас не очень обижу, если скажу, что информация взята из открытых источников, к которым относится СЭ? Вы, видимо, об этом не читали.

    11.08.2025

  • Vlad Solopov

    Не суди и не судим будешь. Время пройдет. Торпедо останется, со временем и Вас не станет, а Торпедо будет жить.

    11.08.2025

  • Олег Каноков

    С чего вдруг?Спартак ближе всех к зоне вылета.)

    11.08.2025

  • Vlad Solopov

    Вам откуда знать? Хоть одного судью привлекли к ответственности за взятку? Назовите.

    11.08.2025

  • Мих К

    все матчи покупаются ,только теперь это все делается в живом времени..буки спонсируют футбол и кривоногих :grin::grin::grin:

    11.08.2025

  • Tommy Morton

    Ещё одной московской командой меньше. Кто следующий? Полагаю, Динамо или ЦСКА. Потом ЦСКА или Динамо. Далее Локомотив. Останется один Спартак, да и хватит.

    11.08.2025

  • Vlad Solopov

    это подтверждает, что Торпедо в этом сезоне не ставят очевидные пенальти (судьи наверное боятся), игроки которые определяли игру в прошедшем сезоне ушли (в рпл) и те которых пригашали под рпл тоже покинули команду. Вам же виднее.

    11.08.2025

  • Ganimed

    Раздербанили команду Стрельцова, металлисты и братья Абрамова челсевича и гореть им всем в аду:rage:Мог бы и добавить, но здесь про спорт:sunglasses:

    11.08.2025

  • Kupservas

    Кононова за забор!

    11.08.2025

  • Московский

    Что-то тоже совсем не понимаю как они собирались играть в РПЛ

    11.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Долой Эрзац-Торпедо, долой Торпедо-Лужники! Закрыть этот Сарай и его фанов-маргиналов навсегда! Настоящее Легендарное Торпедо и Славный автозавод ЗИЛ давно канули в Великую Лету, но сохранили память о себе в сердцах настоящих автозаводцев-ветеранов!

    11.08.2025

  • Mick Shelby

    Это только подтверждает, что матчи Торпедо покупались.

    11.08.2025

  • Олег Каноков

    И это хотело в РПЛ играть?)

    11.08.2025

  • Mick Shelby

    Спартак с победой! А у Торпедо теперь некому покупать матчи.

    11.08.2025

    • «КАМАЗ» — «Факел»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

    «Факел» победил КАМАЗ в матче первой лиги
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    10
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    11
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал 1 : 0
    16.11 13:00 Сокол – Факел 0 : 1
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал 1 : 2
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ 3 : 3
    16.11 17:30 Шинник – Чайка 4 : 1
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

