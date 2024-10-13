«Торпедо» — «Сокол»: видеообзор матча первой лиги

«Торпедо» крупно переиграл «Сокол» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:0.

Равиль Нетфуллин оформил дубль, а также по голу забили Сергей Бородин, Ираклий Манелов, Владислав Галкин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Торпедо» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. «Сокол» располагается на 15-й строчке, имея в активе 15 очков.