«Торпедо» встретится с «Соколом» в матче 14-го тура первой лиги

«Торпедо» встретится с «Соколом» в 14-м туре первой лиги в субботу, 12 октября. Игра пройдет на «Арене Химки» в ближайшем Подмосковье и начнется в 17.00.

Трансляция матча пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

С основными событиями игры «Торпедо» — «Сокол» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 13 турах «Торпедо» набрало 23 очка, «Сокол» — 15. В предыдущем туре «Торпедо» сыграло вничью с «Уралом» (1:1), а «Сокол» уступил «Ротору» (0:1).

В сезоне-2023/24 обе команды в рамках турнира первой лиги победили друг друга по одному разу.