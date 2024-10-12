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«Торпедо» — «Сокол»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн

«Торпедо» встретится с «Соколом» в матче 14-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Торпедо» встретится с «Соколом» в 14-м туре первой лиги в субботу, 12 октября. Игра пройдет на «Арене Химки» в ближайшем Подмосковье и начнется в 17.00.

Трансляция матча пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

С основными событиями игры «Торпедо» — «Сокол» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
12 окт, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Сокол

В 13 турах «Торпедо» набрало 23 очка, «Сокол» — 15. В предыдущем туре «Торпедо» сыграло вничью с «Уралом» (1:1), а «Сокол» уступил «Ротору» (0:1).

В сезоне-2023/24 обе команды в рамках турнира первой лиги победили друг друга по одному разу.

ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
2
 Торпедо 13 5 8 0 20-12 23
3
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
4
 Урал 13 6 4 3 18-12 22
5
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
6
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
7
 Ротор 13 4 6 3 10-8 18
8
 Родина 13 4 6 3 14-13 18
9
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
10
 Нефтехимик 13 4 5 4 11-13 17
11
 Енисей 13 5 1 7 13-15 16
12
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
13
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
14
 Сокол 13 3 6 4 8-12 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
16
 Шинник 13 3 5 5 9-13 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 13 1 3 9 9-20 6
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12.10 12:00
Уфа – Черноморец
 0 : 3
12.10 16:00
Урал – Тюмень
 - : -
12.10 17:00
Торпедо – Сокол
 - : -
12.10 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
12.10 20:00
Родина – Енисей
 - : -
13.10 14:00
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Уфа

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