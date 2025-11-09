«Торпедо» примет «Сокол» в рамках 18-го тура PARI Первой лиги в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 16.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

09 ноября, 16:00. Арена Химки (Химки)

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Сокол» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 17 туров ФНЛ команда из Москвы набрала 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Саратовцы с 14 очками располагаются на 16-й строчке.

