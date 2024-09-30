«Торпедо» — «Сочи»: видеообзор матча

«Сочи» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде сыграл вничью против «Торпедо» — 2:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на официальном Youtube-канале лиги.

Гости открыли счет в конце первого тайма, отличился Мартин Крамарич. «Торпедо» отыгралось благодаря голу Игоря Горбунова на 83-й минуте. Пять минут спустя Максим Максимов вывел хозяев вперед, но ничью гостям в концовке принес гол Павла Мелешина, арендованного из «Спартака».