«Торпедо» и «Сочи» сыграют в 12-м туре Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru. Следить за матчем можно в официальной группе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров первой лиги московская команда набрала 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Сочинский клуб с 16-ю баллами располагается на восьмой строчке ФНЛ.

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