Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» сыграет с «Сочи» в первой лиге 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберт Морено, главный тренер ФК «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

«Торпедо» и «Сочи» сыграют в 12-м туре Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru. Следить за матчем можно в официальной группе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров первой лиги московская команда набрала 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Сочинский клуб с 16-ю баллами располагается на восьмой строчке ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Сочи

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Коган заявил, что ISU продлил отстранение россиян и белорусов от турниров
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
11
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 10:00
Енисей – Урал
 3 : 0
29.09 15:00
СКА-Хаб. – Тюмень
 - : -
29.09 17:00
Арсенал – Уфа
 - : -
29.09 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
29.09 17:30
КАМАЗ – Шинник
 - : -
29.09 18:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
29.09 18:00
Чайка – Балтика
 - : -
29.09 18:00
Черноморец – Сокол
 - : -
30.09 19:30
Ротор – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Максим Савельев

Максим Савельев

Енисей

 4
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 9 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости