Гол Мелешина принес «Сочи» ничью в матче с «Торпедо»

«Сочи» на выезде сыграл вничью в матче против «Торпедо» в 12-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Гости открыли счет в конце первого тайма, отличился Мартин Крамарич. «Торпедо» отыгралось благодаря голу Игоря Горбунова на 83-й минуте. Пять минут спустя Максим Максимов вывел хозяев вперед, но ничью гостям в концовке принес гол Павла Мелешина, арендованного из «Спартака».

«Торпедо» (22 очка) поднялось на второе место в первой лиге. «Сочи» (17) идет восьмым в турнирной таблице.

В параллельном матче тульский «Арсенал» дома поделил очки с «Уфой» (0:0).