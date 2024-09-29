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Сегодня, 19:01

Гол Мелешина принес «Сочи» ничью в матче с «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» на выезде сыграл вничью в матче против «Торпедо» в 12-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Гости открыли счет в конце первого тайма, отличился Мартин Крамарич. «Торпедо» отыгралось благодаря голу Игоря Горбунова на 83-й минуте. Пять минут спустя Максим Максимов вывел хозяев вперед, но ничью гостям в концовке принес гол Павла Мелешина, арендованного из «Спартака».

«Торпедо» (22 очка) поднялось на второе место в первой лиге. «Сочи» (17) идет восьмым в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:2
Сочи

В параллельном матче тульский «Арсенал» дома поделил очки с «Уфой» (0:0).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:0
Уфа

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
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«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 6 6 0 10-4 24
2
 Торпедо 12 5 7 0 19-11 22
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
6
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
7
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
8
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
11
 СКА-Хаб. 12 4 3 5 11-18 15
12
 КАМАЗ 12 4 2 6 11-9 14
13
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
14
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
15
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 12 2 4 6 10-15 10
18
 Тюмень 12 1 2 9 8-19 5
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29.09 10:00
Енисей – Урал
 3 : 0
29.09 15:00
СКА-Хаб. – Тюмень
 2 : 1
29.09 17:00
Арсенал – Уфа
 0 : 0
29.09 17:00
Торпедо – Сочи
 2 : 2
29.09 17:30
КАМАЗ – Шинник
 3 : 0
29.09 18:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
29.09 18:00
Чайка – Балтика
 - : -
29.09 18:00
Черноморец – Сокол
 - : -
30.09 19:30
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 5
Максим Савельев

Максим Савельев

Енисей

 4
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 11 1 3
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