«Торпедо» забило четыре безответных гола «СКА-Хабаровску» в стартовом матче сезона

«Торпедо» разгромило «СКА-Хабаровск» в матче 1-го тура первой лиги со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Руслан Червяков, Марио Чурич, Игорь Горбунов и Виталий Шитов.

«Торпедо» возглавило турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги с тремя очками. «СКА-Хабаровск» занимает 18-ю строчку (0).

В следующем матче «автозаводцы» сыграют в гостях с «Ротором» 22 июля, а армейцы двумя днями ранее встретятся в Москве с «Родиной».