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«Торпедо» сыграло вничью со «СКА-Хабаровск»

15:54
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«Торпедо» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром в матче 24-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 14:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
0:0
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников Самсонов Султонов Кравчук (Адаев, 89 ) Енин (Рязанцев, 82 ) Нетфуллин Лебеденко Калмыков
СКА-Хабаровск
Самок Тихонов Эммерсон Фомин Мануйлов Грачев Кольцов (Караев, 73) Квеквескири Алиев Гонгадзе (Литвин, 90) Барков (Мартусевич, 46)
Предупреждения
Нетфуллин 2  - 
Судьи
Алексей Амелин (Тула)

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 14:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
0:0
Краснодар-2
Волгарь
Смирнов Локтионов Ращеня (Павлишин, 73 ) Ведерников Капленко Козлов Лесников Печенкин Симонян Гилязетдинов (Бутенко, 73 ) Погосов (Стефанович, 65 )
Краснодар-2
Кокарев Бородин Корнюшин Литвинов Манелов Пивоваров Рейхмен (Самко, 69) Якимов Кутовой (Апеков, 46) Олусегун Сергеев (Исаенко, 63)
Предупреждения
Гилязетдинов 5, Ведерников 24, Капленко 61  -  Пивоваров 26, Олусегун 57, Якимов 69
Судьи
Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону)

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 14:00. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
1:3
Кубань
Голы
Алейников, 45 (0:1), Пруцев, 54 (1:1), Лаук, 61 (1:2), Шалаев, 75 (1:3)
Текстильщик
Смирнов Карпов Обивалин (Пруцев, 46 ) Аванесян Горюшкин Хрипков Мосейчук (Бачинский, 85 ) Шведюк Стеклов (Мнацаканян, 85 ) Сергеев (Машуков, 69 ) Шленкин
Кубань
Нестеренко Эдиев Гапон Грицаенко Лаук (Саркисов, 74) Абдоков (Климов, 82) Алейников (Дышеков, 82) Безденежных Гурфов Петров (Шалаев, 68) Сидоров
Предупреждения
Обивалин 31, Аванесян 90  - 
Судьи
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
1:2
Оренбург
Голы
Сычевой, 52 (0:1), Галоян, 65 (1:1), Сычевой, 85 (1:2)
Велес
Косаревский Кахидзе Коротков Макеев Стаменкович (Митришев, 89 ) Тарасов Галоян Кабахидзе (Бацуев, 65 ) Кертанов (Ежков, 58 ) Вульфов (Мальцев, 65 ) Лопатин (Смит, 58 )
Оренбург
Гошев Гойкович Ойеволе Бреев Эктов Ковалев Титков Аюпов Диалло (Прудников, 86) Фамейе (Шаболин, 90) Сычевой
Предупреждения
Мальцев 78, Смит 81  -  Ойеволе 81
Судьи
Артур Федоров (Петрозаводск)

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 14:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
3:3
Томь
Голы
Сагуткин, 24 (1:0), Ставпец, 57 (1:1), Кубышкин, 64 (1:2), Ставпец, 71 (1:3), Газданов, 86 (2:3), Базелюк, 90 (3:3)
Акрон
Волков Сагуткин (Нестеров, 76 ) Зуев (Рогач, 55 ) Азаров (Газданов, 68 ) Килин Чудин Экра (Марухин, 68 ) Босов (Потапов, 68 ) Савичев Базелюк Делькин
Томь
Арапов Серасхов Савиных Зуйков Климов (Семейкин, 69) Кудряшов (Почивалин, 46) Коробов Ставпец (Дмитриев, 85) Гордюшенко Кубышкин Корж (Антипов, 85)
Предупреждения
Зуев 30, Потапов 73  -  Гордюшенко 25, Савиных 28, Корж 44, Дмитриев 89
Судьи
Анастасия Пустовойтова (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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