Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Торпедо» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

18:01
Теги:

«Торпедо» принимало «СКА-Хабаровск» в матче 20-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

Серия «Торпедо» без побед достигла трех матчей. Команда Сергея Игнашевича с 54 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» идет 8-м (41).

Олимп — ФНЛ

27-й тур

«Торпедо М» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0

«Торпедо М» (Москва): Довбня, Каплиенко (Гордюшенко, 62), Козлов, Самсонов, Евдокимов, Шкофлек (Баланюк, 66), Рязанцев, Магаль, Нетфуллин, Калмыков (Корж, 84), Лебеденко (Дворецков, 72).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Назаров (Малеев, 46), Эммерсон, Труфанов (Тарадуда, 6), Суслов, Безлихотнов, Мартусевич, Колесниченко, Барков, Базелюк (Батютин, 46), Брагин (Першин, 69).

Предупреждения: Эммерсон, 8. Колесниченко, 67.

Судья: Волошин (Смоленск).

27 февраля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир