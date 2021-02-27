«Торпедо» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью
«Торпедо» принимало «СКА-Хабаровск» в матче 20-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.
Серия «Торпедо» без побед достигла трех матчей. Команда Сергея Игнашевича с 54 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» идет 8-м (41).
Олимп — ФНЛ
27-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0
«Торпедо М» (Москва): Довбня, Каплиенко (Гордюшенко, 62), Козлов, Самсонов, Евдокимов, Шкофлек (Баланюк, 66), Рязанцев, Магаль, Нетфуллин, Калмыков (Корж, 84), Лебеденко (Дворецков, 72).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Назаров (Малеев, 46), Эммерсон, Труфанов (Тарадуда, 6), Суслов, Безлихотнов, Мартусевич, Колесниченко, Барков, Базелюк (Батютин, 46), Брагин (Першин, 69).
Предупреждения: Эммерсон, 8. Колесниченко, 67.
Судья: Волошин (Смоленск).
27 февраля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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