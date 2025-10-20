Футбол
Сегодня, 21:25

«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче Первой лиги

Руслан Минаев

«Торпедо» дома сыграло вничью с «Шинником» в 15-м туре Первой лиги — 0:0.

Московский клуб набрал 11 очков и остается на последнем месте в таблице чемпионата. Ярославцы с 18 очками — на 10-й строчке.

В 16-м туре «Торпедо» примет «Чайку», «Шинник — костромской «Спартак».

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.
20 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
0:0
Шинник
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
«Волга» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сокол»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
    • «Черноморец» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче Первой лиги

    «Факел» разгромил «Ротор» в Первой лиге, Пуси и Гонгадзе оформили дубли
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 15 10 3 2 17-8 33
    2
    		 Спартак Кс 15 8 5 2 22-14 29
    3
    		 Урал 14 8 3 3 22-15 27
    4
    		 Родина 15 7 5 3 23-14 26
    5
    		 Ротор 15 7 4 4 20-11 25
    6
    		 Челябинск 14 6 6 2 20-12 24
    7
    		 КАМАЗ 15 6 5 4 23-17 23
    8
    		 СКА-Хаб. 15 5 5 5 15-16 20
    9
    		 Нефтехимик 15 4 7 4 16-17 19
    10
    		 Шинник 15 4 6 5 10-11 18
    11
    		 Арсенал 15 3 8 4 22-20 17
    12
    		 Енисей 15 4 5 6 12-16 17
    13
    		 Черноморец 15 4 4 7 19-20 16
    14
    		 Волга 15 4 3 8 17-27 15
    15
    		 Уфа 15 2 7 6 15-18 13
    16
    		 Сокол 15 1 8 6 8-16 11
    17
    		 Торпедо 15 2 5 8 10-22 11
    18
    		 Чайка 15 2 5 8 12-29 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    18.10 08:00 СКА-Хаб. – Сокол 0 : 0
    19.10 10:00 Енисей – Спартак Кс 1 : 0
    19.10 12:00 Челябинск – Арсенал 2 : 2
    19.10 17:00 КАМАЗ – Родина 1 : 2
    20.10 17:00 Волга – Уфа 2 : 0
    20.10 18:00 Чайка – Урал 0 : 1
    20.10 18:30 Черноморец – Нефтехимик 1 : 1
    20.10 19:30 Торпедо – Шинник 0 : 0
    20.10 19:30 Факел – Ротор 4 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков
    Амур Калмыков

    Арсенал

    		 8
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 8
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 7
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Владимир Шайхутдинов
    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 8 1 1
    Вся статистика

