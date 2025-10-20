«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче Первой лиги
«Торпедо» дома сыграло вничью с «Шинником» в 15-м туре Первой лиги — 0:0.
Московский клуб набрал 11 очков и остается на последнем месте в таблице чемпионата. Ярославцы с 18 очками — на 10-й строчке.
В 16-м туре «Торпедо» примет «Чайку», «Шинник — костромской «Спартак».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|15
|10
|3
|2
|17-8
|33
|
2
|Спартак Кс
|15
|8
|5
|2
|22-14
|29
|
3
|Урал
|14
|8
|3
|3
|22-15
|27
|
4
|Родина
|15
|7
|5
|3
|23-14
|26
|
5
|Ротор
|15
|7
|4
|4
|20-11
|25
|
6
|Челябинск
|14
|6
|6
|2
|20-12
|24
|
7
|КАМАЗ
|15
|6
|5
|4
|23-17
|23
|
8
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|15-16
|20
|
9
|Нефтехимик
|15
|4
|7
|4
|16-17
|19
|
10
|Шинник
|15
|4
|6
|5
|10-11
|18
|
11
|Арсенал
|15
|3
|8
|4
|22-20
|17
|
12
|Енисей
|15
|4
|5
|6
|12-16
|17
|
13
|Черноморец
|15
|4
|4
|7
|19-20
|16
|
14
|Волга
|15
|4
|3
|8
|17-27
|15
|
15
|Уфа
|15
|2
|7
|6
|15-18
|13
|
16
|Сокол
|15
|1
|8
|6
|8-16
|11
|
17
|Торпедо
|15
|2
|5
|8
|10-22
|11
|
18
|Чайка
|15
|2
|5
|8
|12-29
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
|18.10
|08:00
|СКА-Хаб. – Сокол
|0 : 0
|19.10
|10:00
|Енисей – Спартак Кс
|1 : 0
|19.10
|12:00
|Челябинск – Арсенал
|2 : 2
|19.10
|17:00
|КАМАЗ – Родина
|1 : 2
|20.10
|17:00
|Волга – Уфа
|2 : 0
|20.10
|18:00
|Чайка – Урал
|0 : 1
|20.10
|18:30
|Черноморец – Нефтехимик
|1 : 1
|20.10
|19:30
|Торпедо – Шинник
|0 : 0
|20.10
|19:30
|Факел – Ротор
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Арсенал
|8
|
|
Белайди Пуси
Факел
|8
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|7
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|9
|1
|2
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Владимир Шайхутдинов
Волга Ул
|8
|1
|1
