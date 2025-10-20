«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Торпедо» дома сыграло вничью с «Шинником» в 15-м туре Первой лиги — 0:0.

Московский клуб набрал 11 очков и остается на последнем месте в таблице чемпионата. Ярославцы с 18 очками — на 10-й строчке.

В 16-м туре «Торпедо» примет «Чайку», «Шинник — костромской «Спартак».