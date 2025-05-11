«Торпедо» обыграло «Шинник»

«Торпедо» дома обыграло «Шинник» в матче 32-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на счету Хетага Хосонова.

В параллельном матче «СКА-Хабаровск» в гостях победил «Аланию» — 4:0.

Голы забили Георгий Гонгадзе (хет-трик) и Александр Максименко.

«Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 61 очко. «Шинник» находится на 14-й строчке, имея в активе 35 очков.

«СКА-Хабаровск» располагается на 6-м месте (50), «Алания» на 17-й позиции (26) — команда вылетела во вторую лигу.

Россия. PARI Первая лига. 32-й тур.

11 мая, 17:00. Арена Химки (Химки)