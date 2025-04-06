6 апреля 2025, 16:45

«Торпедо» — «Ротор»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» и «Ротор» встретятся в матче первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Торпедо» и «Ротор» встречаются в матче 27-го тура первой лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра на «Арене Химки» начинается в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывает группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте» и сайт matchtv.ru. За основными событиями встречи «Торпедо» — «Ротор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 27-й тур.
06 апреля 2025, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
0:1
Ротор

«Торпедо» находится на втором месте в первой лиге с 51 очком. «Ротор» располагается на 10-й строчке с 33 очками. В матче первого круга в июле 2024 года команды сыграли вничью (1:1).

«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Факел 32 19 7 6 41-22 64
2
 Родина 32 17 11 4 52-27 62
3
 Урал 31 17 7 7 48-28 58
4
 Ротор 31 14 10 7 40-23 52
5
 КАМАЗ 32 12 13 7 46-31 49
6
 Спартак Кс 32 12 12 8 45-39 48
7
 Енисей 32 12 10 10 36-34 46
8
 Челябинск 32 10 13 9 40-36 43
9
 Шинник 31 10 13 8 30-25 43
10
 Торпедо 32 11 9 12 35-38 42
11
 Нефтехимик 32 10 12 10 38-37 42
12
 Арсенал 31 8 14 9 39-37 38
13
 Волга 32 9 9 14 33-43 36
14
 СКА-Хаб. 31 8 11 12 32-45 35
15
 Уфа 31 7 10 14 30-37 31
16
 Черноморец 32 7 8 17 33-48 29
17
 Сокол 32 4 10 18 14-43 22
18
 Чайка 32 5 7 20 30-69 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.05 14:30 КАМАЗ – Спартак Кс 2 : 0
2.05 00:00 СКА-Хаб. – Уфа - : -
2.05 15:00 Челябинск – Нефтехимик 2 : 0
2.05 16:00 Черноморец – Родина 1 : 3
3.05 16:00 Волга – Сокол 0 : 1
3.05 18:00 Чайка – Торпедо 0 : 2
3.05 18:00 Факел – Енисей 2 : 0
4.05 17:00 Урал – Шинник - : -
4.05 19:30 Арсенал – Ротор - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Белайди Пуси
 16
Амур Калмыков
 15
Артем Максименко
 15
Илья Жигулев
 8
Максим Игнатьев
 8
Мухаммад Султонов
 6
Хетаг Кочиев
 28 1 5
Константин Плиев
 14 1 1
Николай Тарасов
 28 1 11
