«Торпедо» — «Ротор»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)
«Торпедо» и «Ротор» встречаются в матче 27-го тура первой лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра на «Арене Химки» начинается в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру показывает группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте» и сайт matchtv.ru. За основными событиями встречи «Торпедо» — «Ротор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
«Торпедо» находится на втором месте в первой лиге с 51 очком. «Ротор» располагается на 10-й строчке с 33 очками. В матче первого круга в июле 2024 года команды сыграли вничью (1:1).
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|32
|19
|7
|6
|41-22
|64
|
2
|Родина
|32
|17
|11
|4
|52-27
|62
|
3
|Урал
|31
|17
|7
|7
|48-28
|58
|
4
|Ротор
|31
|14
|10
|7
|40-23
|52
|
5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|
6
|Спартак Кс
|32
|12
|12
|8
|45-39
|48
|
7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|
8
|Челябинск
|32
|10
|13
|9
|40-36
|43
|
9
|Шинник
|31
|10
|13
|8
|30-25
|43
|
10
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|
11
|Нефтехимик
|32
|10
|12
|10
|38-37
|42
|
12
|Арсенал
|31
|8
|14
|9
|39-37
|38
|
13
|Волга
|32
|9
|9
|14
|33-43
|36
|
14
|СКА-Хаб.
|31
|8
|11
|12
|32-45
|35
|
15
|Уфа
|31
|7
|10
|14
|30-37
|31
|
16
|Черноморец
|32
|7
|8
|17
|33-48
|29
|
17
|Сокол
|32
|4
|10
|18
|14-43
|22
|
18
|Чайка
|32
|5
|7
|20
|30-69
|22
Результаты / календарь
27 тур
|1.05
|14:30
|КАМАЗ – Спартак Кс
|2 : 0
|2.05
|00:00
|СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|2.05
|15:00
|Челябинск – Нефтехимик
|2 : 0
|2.05
|16:00
|Черноморец – Родина
|1 : 3
|3.05
|16:00
|Волга – Сокол
|0 : 1
|3.05
|18:00
|Чайка – Торпедо
|0 : 2
|3.05
|18:00
|Факел – Енисей
|2 : 0
|4.05
|17:00
|Урал – Шинник
|- : -
|4.05
|19:30
|Арсенал – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|
Артем Максименко
Родина
|15
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|28
|1
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|14
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|28
|1
|11
