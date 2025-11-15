Футбол
Сегодня, 17:25

«Торпедо» выиграло у «Ротора»

Руслан Минаев

«Торпедо» дома обыграло «Ротор» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:0.

Голы забили Глеб Шевченко и Александр Юшин.

«Торпедо» набрало 18 очков и занимает 16-е место в таблице чемпионата. «Ротор» с 29 очками — на 5-й строчке.

Московский клуб в 20-м туре сыграет на выезде с «Волгой» (21 ноября), волгоградцы примут «Челябинск» (24 ноября).

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
15 ноября, 15:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
2:0
Ротор

Первая лига
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
  • Иванова Кира

    Торпедо начинает поправлять свои дела и набирать очки, с таким приличным составом это не удивительно. Ротору же предстоит борьба за стыки, скорее за 4-е место с Камазом, Челябинском, возможно и Тулой, если Арсенал завтра выиграет в Уфе и в перерыве усилится , то может в итоге подняться. Кострому думаю в стыки не допустят из-за стадиона. Сейчас Кострома принимает "гостей" в Химках. Так что Родина будет в понедельник по сути играть матч на выезде дома.))

    15.11.2025

  • Millwall82

    лет 25 назад, подобная вывеска была бы шоком для болел. Ну Торпедо с момента разделения уже мертво, а вот за Ротор обидно. Одно время симпатию всех вызывал, так как почти не играло легов.

    15.11.2025

  • N V

    Переведите на русский язык Вы англичанин, бельгиец, поляк, финн или нечто другое - пьяное из-под забора?

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Где порпепеда -= там победедак. Вот, мол, что :/)

    15.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Урал 18 12 3 3 29-16 39
    2
    		 Факел 18 12 3 3 22-11 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
    8
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    9
    		 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
    10
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    11
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    12
    		 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
    16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 10
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

