«Торпедо» выиграло у «Ротора»

«Торпедо» дома обыграло «Ротор» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:0.

Голы забили Глеб Шевченко и Александр Юшин.

«Торпедо» набрало 18 очков и занимает 16-е место в таблице чемпионата. «Ротор» с 29 очками — на 5-й строчке.

Московский клуб в 20-м туре сыграет на выезде с «Волгой» (21 ноября), волгоградцы примут «Челябинск» (24 ноября).