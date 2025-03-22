«Торпедо» и «Родина» встретятся в 25-м туре первой лиги

«Торпедо» и «Родина» встретятся в 25-м туре первой лиги в субботу, 22 марта. Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Игру «Торпедо» — «Родина» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Торпедо» — «Родина» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 25-й тур.

22 марта, 17:00. Арена Химки (Химки)

Перед игровым днем «Торпедо» с 47 очками после 24 туров занимало второе место в турнирной таблице, «Родина» с 28 очками шла 13-й.

Черно-белые в предыдущем матче сезона обыграли «Нефтехимик» (1:0), а москвичи в воскресенье выиграли у «Алании» (4:0).