«Торпедо» не сумело обыграть «Родину» в первой лиге

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Родиной» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команда Олега Кононова упустила возможность возглавить турнирную таблицу первой лиги. После 25 матчей черно-белые с 48 очками идут на второй строчке. «Родина» (29) занимает 12-е место.

Россия. PARI Первая лига. 25-й тур.

22 марта, 17:00. Арена Химки (Химки)

В параллельном матче «Тюмень» на выезде победила «КАМАЗ» — 3:2.