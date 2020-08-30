«Торпедо» разгромило «Велес»
«Торпедо» в матче 6-го тура первого дивизиона разгромило «Велес» (5:0).
В других встречах тура «Нижний Новгород» победил «Текстильщик» (2:1), брянское «Динамо» обыграло «Иртыш» (1:0).
Олимп — ФНЛ. 6-й тур
«Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 0:5 (0:3)
Голы: Магаль, 10 — с пенальти (0:1). Лебеденко, 20 — с пенальти (0:2). Берковский, 28 (0:3). Гордюшенко, 68 (0:4). Адаев, 85 (0:5).
«Велес» (Москва): Городовой, Малания, Котов, Кахидзе (Вакулич, 58), Ботака-Иобома, Майга, Осипов, Максименко (Климов, 39), Родионов (Баев, 40), Галоян (Фищенко, 73), Стефанович (Гаракоев, 57).
«Торпедо» (Москва): Конюхов, Шоркин, Евдокимов, Шустиков (Лях, 84), Берковский (Гордюшенко, 46), Адаев, Рязанцев (Дворецков, 61), Нетфуллин, Магаль, Лебеденко (Кертанов, 74), Прошляков (Калмыков, 46).
Предупреждения: Берковский, 45+1. Майга, 74.
Удаление: Ботака-Иобома, 19. Судья: Фролов (Москва).
30 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Нижний Новгород» — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1 (1:1)
Голы: В.Сысуев, 14 (0:1). Горбунов, 32 (1:1). Горбунов, 64 (2:1).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Темников (Шмыков, 90+3), Зуйков, Шумских, Маляров, Каккоев, Сапета, Горбунов (Сулейманов, 89), А.И.Попов (Югалдин, 90+2), Комолов (Шарипов, 87).
«Текстильщик» (Иваново): Ал.С.Смирнов, Губочкин, Обивалин, Фомин, Горюшкин, Мухаметзянов (Мосейчук, 46), Агеев (Маричев, 46), В.Сысуев, Романенко, Аппаев, Бачинский (Сидоров, 65).
Предупреждения: Агеев, 13. Комолов, 29. Мухаметзянов, 31. Аппаев, 51. Обивалин, 52. Шумских, 57. Маричев, 58. Зуйков, 60. Темников, 85. Каккоев, 86.
Судья: Чистяков (Азов).
30 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Динамо» (Брянск) — «Иртыш» (Омск) — 1:0 (1:0)
Гол: Баранов, 16.
«Динамо» (Брянск): А.Кузнецов, Крючков, Хайманов, Сапаев, Васильев, Баранов (Агуреев, 75), Першин (Дрогунов, 64), Каретник (Сорокин, 62), Пазин (Укомский, 58), Чиркин, Вотинов.
«Иртыш» (Омск): Авдюшкин, Масловский, Рукас, Крикуненко, Кротов, Шлеермахер, Стеклов, Киселев, Подоксенов, Донсков, Гордиенко.
Предупреждения: Чиркин, 48. Донсков, 62. Гордиенко, 64. Хайманов, 88.
Судья: Куликов (Саранск).
30 августа. Брянск. Стадион «Динамо».