«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Рейной

«Торпедо» сообщило, что клуб достиг договоренности с перуанским полузащитником Йорди Рейной о расторжении контракта по соглашению сторон.

Футболист выступал за московскую команду с февраля 2023 по июль 2024 года, после чего играл на правах аренды за «Родину».

За черно-белых Рейна провел 34 матча во всех турнирах, забив 4 мяча и сделав 6 результативных передач. За «Родину» на его счету 7 голов и 4 результативные передачи в 29 играх.

«Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 по решению КДК РФС и принимает участие в первой лиге.