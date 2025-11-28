«Торпедо» расторгло контракт с Бакичем

Московское «Торпедо» расторгло контракт с нападающим Душаном Бакичем, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединился к команде в августе 2025 года. В 11 матчах Первой лиги он отметился одним голом.

По итогам 20 туров «Торпедо» с 18 очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги и находится в зоне вылета.

30 ноября в матче 21-го тура команда сыграет на выезде со «Спартаком» из Костромы.