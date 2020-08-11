«Торпедо» раскрыло бюджет на сезон

«Торпедо» опубликовало в открытом доступе клубный бюджет, утвержденный советом директоров 29 июня. Согласно заявлению на официальном сайте клуба, черно-белые планируют предоставлять подробный отчет по бюджету дважды в год, а также публиковать отчеты по каждой трансферной кампании.

При этом клуб не будет раскрывать детали сделок, условия которых подразумевают коммерческую тайну.

Планируется, что в сезоне-2020/21 «Торпедо» выйдет в ноль: планируемые доходы и расходы составляют 315,2 миллиона рублей.

Доходы формируют: акционеры (167,6 миллиона), спонсоры (136,4 миллиона, из них 125 миллионов связаны с концерном «Россиум»), доходы от деятельности клуба (7,5 миллиона) и дебиторская задолженность (3,7 миллиона).

Расходы составляют:

— выплаты работникам — 141,6 миллиона (команда и тренерский штаб — 105,9 миллиона и администрация — 35,7 миллиона);

— налоги, сборы, платежи — 36,3 миллиона;

— расходы на участие в официальных соревнованиях — 57,7 миллиона;

— расходы по содержанию команды — 31,6 миллиона;

— расходы на содержание ДЮСШ — 24,3 миллиона.

Кроме того, в расходы включены и более мелкие траты, включая расходы на тестирование команды на коронавирус.

При этом расходы в бюджете не предусмотрены — они будут формироваться за счет возможных доходов от продажи игроков.

Более подробная информация предоставлена на сайте «Торпедо».