«Торпедо» раскрыло бюджет на сезон
«Торпедо» опубликовало в открытом доступе клубный бюджет, утвержденный советом директоров 29 июня. Согласно заявлению на официальном сайте клуба, черно-белые планируют предоставлять подробный отчет по бюджету дважды в год, а также публиковать отчеты по каждой трансферной кампании.
При этом клуб не будет раскрывать детали сделок, условия которых подразумевают коммерческую тайну.
Планируется, что в сезоне-2020/21 «Торпедо» выйдет в ноль: планируемые доходы и расходы составляют 315,2 миллиона рублей.
Доходы формируют: акционеры (167,6 миллиона), спонсоры (136,4 миллиона, из них 125 миллионов связаны с концерном «Россиум»), доходы от деятельности клуба (7,5 миллиона) и дебиторская задолженность (3,7 миллиона).
Расходы составляют:
— выплаты работникам — 141,6 миллиона (команда и тренерский штаб — 105,9 миллиона и администрация — 35,7 миллиона);
— налоги, сборы, платежи — 36,3 миллиона;
— расходы на участие в официальных соревнованиях — 57,7 миллиона;
— расходы по содержанию команды — 31,6 миллиона;
— расходы на содержание ДЮСШ — 24,3 миллиона.
Кроме того, в расходы включены и более мелкие траты, включая расходы на тестирование команды на коронавирус.
При этом расходы в бюджете не предусмотрены — они будут формироваться за счет возможных доходов от продажи игроков.
Более подробная информация предоставлена на сайте «Торпедо».
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