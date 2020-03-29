«Торпедо» продлило карантин на неопределенный срок

«Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок, сообщается на странице клуба в Instagram.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране руководство и тренерский штаб «Торпедо» приняли решение продлить командный карантин на неопределенный срок.

Наши футболисты продолжат работать по индивидуальной программе. О дальнейших планах команды будет сообщено дополнительно.

Мы призываем всех черно-белых оставаться дома и желаем крепкого здоровья", — говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что игроки вернуться к тренировкам 23 марта.

Чемпионат Олимп — ФНЛ был приостановлен из-за коронавируса решением бюро исполкома Российского футбольного союза. Решение о дальнейшем продолжении сезона будет принято до 10 апреля.