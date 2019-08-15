«Торпедо» представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом. Фото

В сезоне-2019/20 «Торпедо» будет выступать в необычной форме — с рисунком, стилизованным под «шотландскую клетку», cообщается в официальном Instagram клуба.

Отмечается, что орнамент выбран как дань истории зарождения футбола в Москве. В настоящий момент «Торпедо» занимает второе место место в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, набрав 19 очков в 8 матчах.

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