Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Торпедо» представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом. Фото

15 августа 2019, 15:06
Теги:

В сезоне-2019/20 «Торпедо» будет выступать в необычной форме — с рисунком, стилизованным под «шотландскую клетку», cообщается в официальном Instagram клуба.

Отмечается, что орнамент выбран как дань истории зарождения футбола в Москве. В настоящий момент «Торпедо» занимает второе место место в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, набрав 19 очков в 8 матчах.

Все о ФНЛ: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание матчей, результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир