«Торпедо» представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом. Фото
15 августа 2019, 15:06
В сезоне-2019/20 «Торпедо» будет выступать в необычной форме — с рисунком, стилизованным под «шотландскую клетку», cообщается в официальном Instagram клуба.
Отмечается, что орнамент выбран как дань истории зарождения футбола в Москве. В настоящий момент «Торпедо» занимает второе место место в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, набрав 19 очков в 8 матчах.
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