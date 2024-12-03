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Сегодня, 15:39

«Торпедо» подтвердило назначение Ари на пост спортивного директора

Диана Андрющенко
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Арикленес да Силва Феррейра (Ари).
Фото ФК «Торпедо»

Московское «Торпедо» официально сообщило о назначении на пост спортивного директора клуба 38-летнего Арикленеса да Силва Феррейры (Ари).

«Добро пожаловать в наш клуб!» — сказано в публикации на официальном сайте черно-белых.

В июле 2018 года бразилец получил российское гражданство. В ноябре того же года он провел два матча за национальную сборную России (против Германии и Швеции).

Ари начал карьеру в бразильском клубе «Аваи». В профессиональном футболе дебютировал за клуб «Форталеза». Также он выступал за «Кальмар» (Швеция, 2006-2007), «АЗ» (Нидерланды, 2007-2010), «Спартак» (2010-2013), «Краснодар» (2013-2017, 2018-2021), «Локомотив» (2017-2018), «Атлетико Сеаренсе» (Бразилия, 2022-2023).

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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Ари стал новым спортивным директором «Торпедо»

Ари: «Я подписал контракт с «Торпедо»! Я буду спортивным директором»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
4
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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