«Торпедо» подписало контракт с воспитанником академии «Динамо»

«Торпедо» объявило о переходе 17-летнего защитника Егора Бурхина.

Бурхин принял участие в 41 игре за юношеские команды и дублирующий состав «Динамо», в этих матчах он сделал четыре результативные передачи. Футболист может выступать не только на позиции левого защитника, но также левого полузащитника и вингера.