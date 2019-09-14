«Торпедо» победило «Краснодар-2», «Химки» — «Чайку»
«Торпедо» в домашнем матче 13-го тура Олимп-ФНЛ победило «Краснодар-2» (2:1). «Химки» на своем поле обыграли «Чайку» (1:0).
Олимп — ФНЛ
13-й тур
«Торпедо» (Москва) — «Краснодар-2? (Краснодар) — 2:1 (1:0)
Голы: Сергеев, 41 (1:0). Лебеденко, 50 (2:0). Онугха, 76 (2:1).
«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Шишкин, Шоркин, Божин, Рязанцев, Лях (Калугин, 70), Магаль (Багаев, 81), Самошников, Галоян (Татаринов, 59), Лебеденко (Самсонов, 61), Сергеев (Орехов, 90).
«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Таранов, Стежко, Бочко (Марков, 78), Ивашин, Григорян (Жигулев, 66), Якимов, Мацукатов, Черников, Сабуа (Халназаров, 59), Онугха.
Предупреждения: Якимов, 36. Шоркин, 65.
Судья: Анопа (Благовещенск).
14 сентября. Москва. Стадион «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».
«Химки» — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:0 (1:0)
Гол: Полярус, 30.
«Химки»: Генералов, Гапон, Почивалин (Смирнов, 67), Тихий, Данилкин, Кухарчук (Скворцов, 57), Мендель, Трошечкин, Полярус (Дядюн, 77), Барков (Конате, 40), Алиев (Каменщиков, 65).
«Чайка» (Песчанокопское): Арапов, Тумасян, Бычков, Дубовой (Вяткин, 86), Шайморданов (Подбельцев, 78), Гогличидзе, Текучев (Васильев, 88), Карташов, Коротаев, Машнев (Леонтьев, 57), Хохлачев (Белоус, 56).
Предупреждения: Коротаев, 59. Дубовой, 73.
Судья: Амелин (Тула).
14 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».