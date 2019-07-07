"Торпедо" победило "Факел" в первом матче под руководством Игнашевича

"Торпедо" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграло "Факел" (1:0).

Для черно-белых эта встреча стала первой в первенстве России после выхода из ПФЛ, где команда провела четыре предыдущих сезона.

Эта игра стала первой и для Сергея Игнашевича в качестве главного тренера, который перед сезоном возглавил "Торпедо".

Олимп - ФНЛ

1-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Торпедо" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Сергеев, 81.

"Факел" (Воронеж): Бучнев, Смирнов, Хайманов, Дмитриев, Букия (Гладышев, 53), Мазуров (Пухов, 49), Воробьев, Мастерной, Черевко, Рябокобыленко, Хлебородов.

"Торпедо" (Москва): Цыган, Шоркин, Божин, Елисеев (Багаев, 90), Калошин, Кертанов (Галоян, 70), Лях, Рязанцев, Самошников (Самсонов, 90+4), Сергеев, Лебеденко.

Предупреждения: Лях, 66. Божин, 68. Хлебородов, 83. Бучнев, 90+3.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

7 июля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

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