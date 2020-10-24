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«Торпедо» переиграло «Аланию»

19:04
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«Торпедо» продолжило свою победную серию в чемпионате Олимп — ФНЛ, переиграв на своем поле «Аланию». Москвичи взяли верх со счетом 2:0.

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Торпедо М» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 2:0 (0:0)

Голы: Калмыков, 47 (1:0). Адаев, 90+3 (2:0).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Прошкин (Редькович, 75), Евдокимов, Самсонов, Шоркин, Кертанов (Адаев, 82), Дворецков (Лях, 46), Магаль (Елисеев, 65), Рязанцев (Шустиков, 86), Нетфуллин, Калмыков.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Качмазов (Гиоргобиани, 46), Засеев (Хосонов, 79), Кочиев, Хабалов, Хугаев (Д.Кобесов, 79), Магомедов, Машуков (Суанов, 64), Гурциев (Хадарцев, 63).

Предупреждения: Качмазов, 35. Самсонов, 60. Прошкин, 72.

Судья: Мешков (Дмитров).

24 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Велес» (Москва) — «Томь» (Томск) — 0:0

«Велес» (Москва): Овчинников, Грачев (Майга, 59), Климов, Ботака-Иобома, Котов, Кирсанов, Осипов, Галоян (Джамалутдинов, 68), Родионов (Фищенко, 45), Стефанович (Алиев, 74), Коваленко (Максименко, 45).

«Томь» (Томск): Вавилин, Синяк, Пенчиков, Зуев, Калачев, Леонов (Дмитриев, 78), Талалай, Шалаев, Казанков (Сакович, 61), Эннин, Каменщиков (Давыдов, 47. Мильдзихов, 69).

Предупреждения: Леонов, 15. Талалай, 32. Шалаев, 34. Ботака-Иобома, 41. Синяк, 74. Зуев, 90.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

24 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Факел» (Воронеж) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (0:0)

Голы: Сергеев, 51 — с пенальти (0:1). Максимов, 90 (1:1).

«Факел» (Воронеж): Саутин, Пейчинович, Брызгалов, Почивалин (Соловьев, 90+3), Акбашев, Дмитриев, Мастерной, Замалиев (Зайцев, 88), Никитин (Седов, 90+1), Дроздов (Максимов, 60), Разборов (Земсков, 76).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Божин, Горшков (Голенков, 74), Солдатенков, Полуяхтов, Чернов, Гацкан, Кабутов (Комбаров, 64), Якуба (Витюгов, 78), Ежов (Цыпченко, 83), Сергеев.

Предупреждения: Гацкан, 33. Акбашев, 38. Коробов, 60. Никитин, 65.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

24 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Нижний Новгород» — 1:1 (0:0)

Голы: Кулишев, 54 (1:0). Гоцук, 88 (1:1).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе, Хайруллов, Пискунов, Хозин, Чочиев (Кулишев, 46), Алейников, Савичев (Оразов, 85), Леонтьев, Безденежных, Умаев (Глушков, 77).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Маляров, Зуйков, Шумских, Шарипов, Горбунов (Попов, 62), Гащенков (Каккоев, 76), Султонов (Ставпец, 80), Комолов (Калинский, 68), Сулейманов (Мичуренков, 76).

Предупреждения: Алейников, 13. Гащенков, 21. Зуйков, 34. Хозин, 61. Филиппов, 82. Каккоев, 89.

Судья: Васильев (Ижевск).

24 октября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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