"Торпедо" переиграл "Армавир" в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ – 2:1. В составе победителей отличились Артур Галоян и Игорь Лебеденко. За гостей забил Амур Калмыков.

"Торпедо", набрав 13 очков, поднялось на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. "Армавир", в активе которого 5 очков – на 16-м месте в таблице.

Олимп – ФНЛ

6-й тур

"Торпедо" (Москва) – "Армавир" – 2:1 (1:1)

Голы: Галоян, 7 (1:0). Калмыков, 31 (1:1). Лебеденко, 61 (2:1).

"Торпедо" (Москва): Кеняйкин, Багаев, Божин, Шоркин, Галоян (Кертанов, 46), Магаль (Елисеев, 88), Калугин (Лях, 68), Самошников, Рязанцев, Сергеев (Самсонов, 70), Лебеденко.

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Хайруллов, Лусикян (Безлихотнов, 61), Поляков, Гурфов, Рзаев (Иванченко, 58), Замалиев (Клопков, 82), Калмыков.

Предупреждение: Кутин, 45.

Судья: Буланов (Саранск).

4 августа. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".