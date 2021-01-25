«Торпедо» отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию

«Торпедо» вылетело в Турцию, где пройдет второй зимний сбор команды, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Сбор пройдет с 24 января по 4 февраля в Белеке. За это время команда проведет четыре товарищеских матча.

В Турцию тренеры взяли 24 футболиста.

Вратари: Виталий Ботнарь, Александр Довбня, Антон Порутчиков;

Защитники: Руслан Магаль, Артем Самсонов, Максим Шоркин, Андрей Евдокимов, Егор Прошкин, Дмитрий Редькович, Данила Козлов, Никита Печенкин;

Полузащитники: Филипп Дворецков, Константин Кертанов, Андрей Лях, Александр Рязанцев, Александр Орехов, Равиль Нетфуллин, Владислав Адаев, Астемир Гордюшенко, Жига Шкофлек, Константин Корж.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Амур Калмыков, Денис Баланюк.

Сегодня, 25 января, «Торпедо» сыграет с сербской командой «Спартак». Начало — в 17.30 по московскому времени.