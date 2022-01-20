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Сегодня, 16:24

«Торпедо» отказало «Астане» в покупке Султонова

«Торпедо» не будет продавать «Астане» одного из лидеров команды
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Мухаммад Султонов.
Фото Instagram

Как стало известно «СЭ», московское «Торпедо» отказало «Астане» в покупке 29-летнего полузащитника Мухаммада Султонова.

Казахский клуб сделал торпедовцам предложение по трансферу игрока, но черно-белые не намерены расставаться со своим лидером ни при каких обстоятельствах, поскольку перед командой стоит задача выхода в РПЛ.

Султонов в 21 матче текущего сезона Олимп ФНЛ забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.

Москвичи занимают третье место после 25 туров.

ФНЛ
ФК Астана
ФК Торпедо (Москва)
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