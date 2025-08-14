«Торпедо» оштрафовано за оскорбления фанатами тренера Кононова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Торпедо» на 10 тысяч рублей за оскорбления болельщиками главного тренера команды Олега Кононова.

«Рассматривали оскорбления болельщиков «Торпедо» в адрес главного тренера команды Олега Кононова в матче против костромского «Спартака». Клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости» главу комитета Артура Григорьянца.

«Торпедо» дома уступило костромскому «Спартаку» со счетом 0:1 в матче первой лиги. Московский клуб потерпел три поражения в первых 4 турах чемпионата.