«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Олимпом-Долгопрудным», «Оренбург» вырвал победу у «Томи» на последней минуте

«Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Олимпом-Долгопрудным» в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ — 3:3.

По ходу встречи автозаводцы уступали со счетом 0:3, однако смогли сравнять счет. Отметим, что «Торпедо» заканчивало игру в меньшинстве — на 90+3-й минуте красную карточку получил полузащитник Алексей Померко.

В параллельном матче «Оренбург» на своем поле обыграл «Томь» — 2:1.

Единственный гол томичей забил Александр Ставпец, у оренбуржцев забили Абдулай Диалло и Владимир Сычевой. Мяч Сычевого на 90+5-й минуте встречи стал победным.