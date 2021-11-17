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«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Олимпом-Долгопрудным», «Оренбург» вырвал победу у «Томи» на последней минуте

16:47

«Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Олимпом-Долгопрудным» в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ — 3:3.

По ходу встречи автозаводцы уступали со счетом 0:3, однако смогли сравнять счет. Отметим, что «Торпедо» заканчивало игру в меньшинстве — на 90+3-й минуте красную карточку получил полузащитник Алексей Померко.

В параллельном матче «Оренбург» на своем поле обыграл «Томь» — 2:1.

Единственный гол томичей забил Александр Ставпец, у оренбуржцев забили Абдулай Диалло и Владимир Сычевой. Мяч Сычевого на 90+5-й минуте встречи стал победным.

Россия. ФНЛ. 23-й тур
17 нояб, 14:00. Родина (Химки)
Олимп-Долгопрудный
3:3
Торпедо М
Голы
Тарасенко, 11 (1:0), Косянчук, 31 (2:0), Косянчук, 39 (3:0), Калмыков, 42 (3:1), Лебеденко, 60 (3:2), Султонов, 72 (3:3)
Не реализованный пенальти
Коротаев 63
Олимп-Долгопрудный
Ставер Герчиков Никитенков Кутин Гудков Лоуренс (Чежия, 76 ) Косянчук Ада (Алексеев, 59 ) Сафронов Тарасенко Коротаев
Торпедо М
Довбня (Ботнарь, 46) Кожемякин Шумских (Полубояринов, 61) Темников Самсонов Евдокимов (Лебеденко, 35) Султонов Орехов (Кравчук, 46) Померко Нетфуллин Калмыков
Предупреждения
Померко 16, Шумских 34, Полубояринов 64, Калмыков 76
Судьи
Рафаэль Шафеев (Волгоград)
Россия. ФНЛ. 23-й тур
17 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Томь
Голы
Диалло, 2 (1:0), Ставпец, 50 (1:1), Сычевой, 90 (2:1)
Оренбург
Гошев Малых Гойкович Ойеволе Аюпов Ковалев Эктов Титков Прудников (Шаболин, 68 ) Корян (Фамейе, 60 ) Диалло (Сычевой, 74 )
Томь
Арапов Серасхов Савиных Зуйков Климов Кудряшов (Дмитриев, 76) Коробов (Леонов, 67) Ставпец (Почивалин, 86) Гордюшенко Кубышкин Антипов (Корж, 67)
Предупреждения
Титков 29, Малых 31  -  Кубышкин 24, Коробов 45, Кудряшов 52, Зуйков 57, Савиных 77
Судьи
Павел Шадыханов (Москва)

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Иван Торопцев все материалы автора
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