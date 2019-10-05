«Торпедо» обыграло «Шинник» и упрочило лидерство в таблице

«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ. Столичный клуб лидирует в таблице, на 6 очков оторвавшись от «Химок».

В другой встрече «Нефтехимик» одолел «Чайку» и вышел на пятое место, догнав «Шинник» и «Чертаново» по очкам.

Еще в одной игре «Балтика» разгромила «Краснодар-2».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 2:0 (1:0)

Голы: Покидышев, 30 — в свои ворота (1:0). Рязанцев, 74 — с пенальти (2:0).

«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Галоян (Самсонов, 46), Самошников, Рязанцев (Шустиков, 90), Магаль, Орехов (Калугин, 46), Сергеев, Лебеденко (Елисеев, 73).

«Шинник»: Антипин, Первушин, Цховребов, Покидышев, Щербаков (Эктов, 71), Самойлов (Низамутдинов, 63), Олейников (Визнович, 69), Зинков (Пухов, 79), Алейников (Бакаев, 59), Кожемякин, Самодин.

Предупреждение: Зинков, 45.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

5 октября. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:1)

Голы: Уридия, 3 (0:1). Шадрин, 75 (0:2).

«Чайка»: Арапов, Тумасян, Гогличидзе, Бычков, Шайморданов, Текучев (Васильев, 77), Карташов (Чалый, 87), Леонтьев (Подбельцев, 79), Белоус (Хохлачев, 70), Машнев, Коротаев (Безденежных, 73).

«Нефтехимик»: Голубев, Абдуллин (Антонов, 62), Семенов, Потапов, Канаев, Ширяев, Галиулин (Куликов, 72), Уридия (Мичуренков, 71), Хубаев (Киреев, 82), Шадрин, Петров (Кайков, 80).

Предупреждение: Карташов, 50.

Судья: Фролов (Москва).

5 октября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Балтика» (Калининград) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 4:1 (2:1)

Голы: Тишкин, 13 (1:0). Сергеев, 25 (1:1). Шаваев, 37 (2:1). Аллеф, 65 (3:1). Аллеф, 86 (4:1).

«Балтика»: Бориско, Тишкин (Плопа, 90), Маклаков, Мещанинов (Маркин, 38), Наилсон, Шаваев, Глушков (Жиронкин, 83), Дудиев, Альшин, Казаев, Аллеф (Кисиль, 87).

«Краснодар-2»: Агкацев, Мартынов, Бородин, Бочко, Ивашин (Сперцян, 53), Григорян (Марков, 46), Жигулев (Мацукатов, 46), Якимов, Черников, Сергеев (Сабуа, 67), Онугха.

Предупреждения: Альшин, 41. Тишкин, 45. Сергеев, 55. Сперцян, 72. Якимов, 84.

Судья: Кукуляк (Калуга).

5 октября. Калининград. Стадион «Калининград».