«Торпедо» обыграло «Ротор» и сохранило лидерство в ФНЛ

«Торпедо» победило «Ротор» в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Команда Сергея Игнашевича сохранила лидерство в таблице. Его ближайший преследователь «Химки» также одержали победу над «Спартаком-2» и отстают от «Торпедо» на 1 очко.

Еще в одной игре «Краснодар-2» и «Шинник» сыграли вничью.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

11-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2 (1:0)

Голы: Марков, 4 (1:0). Олейников, 47 (1:1). Олейников, 69 (1:2). Черников, 72 (2:2).

«Краснодар-2»: Агкацев, Марков, Таранов, Ивашин, Бородин (Стежко, 33), Сабуа (Халназаров, 76), Григорян, Черников, Жигулев (Сперцян, 54), Мацукатов, Онугха (Кутовой, 79).

«Шинник»: Яшин, Патрашко, Первушин, Цховребов, Алейников (Пухов, 66), Дроздов (Зинков, 82), Олейников (Мацхарашвили, 90+1), Пугин (Эктов, 46), Кожемякин, Визнович (Самодин, 46), Низамутдинов.

Предупреждения: Кожемякин, 40. Пугин, 43. Мацукатов, 66. Патрашко, 83. Зинков, 87.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

31 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Ротор» (Волгоград) — «Торпедо» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Лебеденко, 4 (0:1). Рязанцев, 90+4 (0:2).

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов (Попов, 90), Хомуха (Булия, 78), Ненахов, Байрыев, Ткачук (Горбунов, 63), Султонов, Алейник, Фатуллаев, Саная, Муллин (Евсеев, 65).

«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, А.В.Самсонов (Елисеев, 86), Шишкин, Галоян (Багаев, 57), Лях, Магаль, Рязанцев, Лебеденко (Самошников, 53), Сергеев (Калугин, 79).

Предупреждение: Кеняйкин, 90+1.

Судья: Кукуян (Сочи).

31 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 36219 зрителей.

«Химки» — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Алиев, 71.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Данилкин, Гапон, Корян (Полярус, 54), Нетфуллин, Трошечкин (Скворцов, 46), Кухарчук (Мендель, 46), Дядюн (Почивалин, 77), Каменщиков (Алиев, 46).

«Спартак-2»: Акмурзин, Маслов, Петрунин, Воропаев, Миронов, Маркитесов, Васильев, Бакалюк, Нимели, Мелкадзе (Данилин, 46), Руденко.

Предупреждения: Петрунин, 35. Филин, 45. Маслов, 49. Данилкин, 66. Скворцов, 69.

Судья: Буланов (Саранск).

31 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».