"Торпедо" обыграло "Луч" и возглавило таблицу ФНЛ

"Торпедо" обыграло "Луч" в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Максим Шоркин. Подопечные Сергея Игнашевича вышли в единоличные лидеры таблицы с 16 очками. Их обойти могут "Томь" и "Химки", которые проведут свои игры 7-го тура позднее.

В другой встрече "СКА-Хабаровск" и "Чертаново" обошлись без голов. Столичный клуб вышел на вторую строчку в таблице.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

7-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Торпедо" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Шоркин, 82.

"Луч": Котляров, Ботака-Иобома, Магадиев, Марущак, Насадюк (Кротов, 90), Стеклов, Носов, Абазов, Кутьин (Квеквескири, 61), Алиев, Гордиенко (Руденко, 61).

"Торпедо": Кеняйкин, Елисеев (Лях, 56), Шоркин, Самсонов, Божин, Багаев, Магаль, О.Калугин (Кертанов, 56), Рязанцев, Сергеев (Самошников, 80), Лебеденко (Шустиков, 90+2).

Предупреждения: Насадюк, 5. Самсонов, 38. Рязанцев, 42. Марущак, 58. Багаев, 60. Шоркин, 78.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

10 августа. Владивосток. Стадион "Динамо".

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Чертаново" (Москва) - 0:0

"СКА-Хабаровск": Обухов, Мищенко, Шляков, Суслов, Кацаев (Максименко, 83), Гаджимурадов, Квеквескири, Малеев (Брагин, 69), Никифоров (Асани, 73), Камилов, Кузьмичев.

"Чертаново": Абаев, Солдатенков, Горшков, Редькович, Ежов (Завезен, 88), Рудковский (Герчиков, 65), Пруцев, Витюгов, Камышев (Кондаков, 74), Прудников (Тюменцев, 86), Сарвели.

Предупреждения: Гаджимурадов, 34. Квеквескири, 36. Кацаев, 41. Рудковский, 45. Малеев, 46. Горшков, 55.

Судья: Амелин (Тула).

10 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.