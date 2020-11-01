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«Торпедо» обыграло «Крылья» и вышло на второе место в ФНЛ, самарцы четвертые

18:54
Перерыв матча «Торпедо» — «Крылья Советов». Фото ФК «Крылья Советов»
Перерыв матча «Торпедо» — «Крылья Советов». Фото ФК «Крылья Советов»
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«Торпедо» обыграло «Крылья Советов» в 19-м туре Олимп-ФНЛ — 3:1. Московский клуб вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя сегодняшнего соперника и «Оренбург». На счету «Торпедо» 40 очков, столько же у «Оренбурга», у идущих четвертыми «Крыльев» на одно меньше. Лидирует «Нижний Новгород», набравший 42 очка.

Лидер гонки бомбардиров, форвард самарцев Иван Сергеев прервал голевую серию в ФНЛ. До этого он забивал шесть игр подряд (11 голов).

Первенство России

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (0:0)

Голы: Дворецков, 53 (1:0). Зиньковский, 67 (1:1). Рязанцев, 73 (2:1). Калмыков, 77 (3:1).

«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Редькович, 60), Евдокимов, Самсонов, Шоркин, Кертанов, Дворецков (Адаев, 68), Магаль (Елисеев, 63), Рязанцев, Нетфуллин, Калмыков (Лях, 89).

«Крылья Советов»: Фролов, Божин, Горшков (Цыпченко, 85), Солдатенков, Полуяхтов, Гацкан, Якуба (Витюгов, 41), Кабутов, Ежов (Зиньковский, 25), Сарвели, Сергеев.

Предупреждения: Божин, 37. Магаль, 57. Полуяхтов, 65.

Судья: Турбин (Дмитров).

1 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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