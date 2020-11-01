«Торпедо» обыграло «Крылья» и вышло на второе место в ФНЛ, самарцы четвертые
«Торпедо» обыграло «Крылья Советов» в 19-м туре Олимп-ФНЛ — 3:1. Московский клуб вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя сегодняшнего соперника и «Оренбург». На счету «Торпедо» 40 очков, столько же у «Оренбурга», у идущих четвертыми «Крыльев» на одно меньше. Лидирует «Нижний Новгород», набравший 42 очка.
Лидер гонки бомбардиров, форвард самарцев Иван Сергеев прервал голевую серию в ФНЛ. До этого он забивал шесть игр подряд (11 голов).
Первенство России
Олимп — ФНЛ
19-й тур
«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (0:0)
Голы: Дворецков, 53 (1:0). Зиньковский, 67 (1:1). Рязанцев, 73 (2:1). Калмыков, 77 (3:1).
«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Редькович, 60), Евдокимов, Самсонов, Шоркин, Кертанов, Дворецков (Адаев, 68), Магаль (Елисеев, 63), Рязанцев, Нетфуллин, Калмыков (Лях, 89).
«Крылья Советов»: Фролов, Божин, Горшков (Цыпченко, 85), Солдатенков, Полуяхтов, Гацкан, Якуба (Витюгов, 41), Кабутов, Ежов (Зиньковский, 25), Сарвели, Сергеев.
Предупреждения: Божин, 37. Магаль, 57. Полуяхтов, 65.
Судья: Турбин (Дмитров).
1 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/