«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в турнирной таблице

«Торпедо» переиграло «Химки» в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Единственный гол встречи забил защитник Сергей Божин.

«Торпедо» набрало 31 очко и укрепило лидерство в турнирной таблице. "Химки" занимают вторую строчку, имея в своем активе 27 очков.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Химки» — 1:0 (1:0)

Гол: Божин, 17.

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Шишкин, Шоркин, Божин, Рязанцев, Калугин (Самсонов, 46), Магаль (Багаев, 55), Самошников, Галоян (Лях, 46), Лебеденко (Шустиков, 90), Сергеев.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Филин, Скворцов (Кухарчук, 46), Нетфуллин, Мендель (Мурнин, 76), Трошечкин, Полярус (Почивалин, 61), Дядюн (Конате, 46), Каменщиков (Алиев, 46).

Предупреждения: Калугин, 20. Филин, 25. Шишкин, 42. Алиев, 52. Конате, 90+3.

Удаление: Филин, 83.

Судья: Волошин (Смоленск).

8 сентября. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».