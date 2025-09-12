«Торпедо» объявило об уходе Жукова с поста исполняющего обязанности главного тренера клуба

Сергей Жуков покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Торпедо», сообщает пресс-служба автозаводцев.

Специалист продолжит работу в системе московского клуба в качестве главного тренера молодежной команды. Отмечается, что имя нового главного тренера «Торпедо» будет объявлено в ближайшее время.

«Торпедо» с 6 очками в 10 матчах занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги.