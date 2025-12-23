«Торпедо» объявило об уходе защитника Данилкина
Защитник Егор Данилкин покинул «Торпедо». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
«Егор, благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
30-летний Данилкин выступал за московскую команду с июля 2024 года.
В текущем сезоне защитник провел 17 матчей и не отметился результативными действиями.
«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура, имея в активе 21 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.07
|15:00
|Уфа – Ленинградец
|3 : 0
|11.07
|16:00
|Волга – Енисей
|1 : 2
|11.07
|18:00
|Нефтехимик – Велес
|0 : 1
|12.07
|16:30
|Нижний Новгород – Ротор
|- : -
|12.07
|17:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|12.07
|18:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|13.07
|17:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|13.07
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|19:30
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|1
|
|
Шамиль Исаев
Уфа
|1
|
|
Родион Печура
Енисей
|1
|П
|
|
Александр Надольский
Енисей
|1
|
|
Марат Тлехугов
Енисей
|1
|
|
Кирилл Фольмер
Волга Ул
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Андрей Костин
Волга Ул
|1
|0
|1
|
|
Артем Котик
Нефтехимик
|1
|0
|1
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