«Торпедо» объявило об уходе защитника Данилкина

Защитник Егор Данилкин покинул «Торпедо». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

«Егор, благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

30-летний Данилкин выступал за московскую команду с июля 2024 года.

В текущем сезоне защитник провел 17 матчей и не отметился результативными действиями.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура, имея в активе 21 очко.